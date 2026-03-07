Galatasaraylı yıldıza Okan Buruk'tan özel uyarı

Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan yıldız isme özel uyarı geldi.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır öne çıkan isimlerden biri oldu.
Teknik heyetin, geçmiş yıllarda Trabzonspor formasıyla Dolmabahçe’de siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Uğurcan Çakır’ı derbi atmosferi konusunda uyardığı öğrenildi.
Deneyimli kaleciden özellikle maç boyunca sakinliğini koruması ve provokasyonlara karşı dikkatli olması istendi.