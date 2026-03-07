Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldıza Okan Buruk'tan özel uyarı

Galatasaraylı yıldıza Okan Buruk'tan özel uyarı

18:007/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan yıldız isme özel uyarı geldi.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır öne çıkan isimlerden biri oldu.


Teknik heyetin, geçmiş yıllarda Trabzonspor formasıyla Dolmabahçe’de siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Uğurcan Çakır’ı derbi atmosferi konusunda uyardığı öğrenildi.

Deneyimli kaleciden özellikle maç boyunca sakinliğini koruması ve provokasyonlara karşı dikkatli olması istendi.

#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
#Beşiktaş
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadınlar günü mesajları: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tebrik ve kutlama mesajı