Galatasaraylı yıldızdan beklenmedik paylaşım: "Kimin kimi kaybettiğini göreceğiz"

Şampiyon Galatasaray'ın yıldız ismi çıkan transfer haberleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları şaşkına çevirdi.
Galatasaraylı yıldız isim hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Suudi Arabistan ekiplerinden Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile anlaşma sağladığı iddia edilen Mario Lemina, çarpıcı bir harekete imza attı.
32 yaşındaki Gabonlu orta saha basında yer alan ayrılık haberleri sonrası Instagram hesabından bir gönderi paylaştı.
Fransızca yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"İnsanların sana nasıl davrandığı, senin değerini değil onların kim olduğunu gösterir. Zamanla kimin kimi kaybettiğini göreceğiz."
Ara transfer döneminde Wolverhampton'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mario Lemina, 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Başarılı orta saha, sarı-kırmızılı formayla toplamda 35 maça çıkarken 2 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.