Galatasaraylı yıldızdan büyük fedakarlık: Babası kalp krizi geçirse de maça çıktı

'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM'

Torreira'nın fedakarlık yaparak oynadığını belirten Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum." ifadelerini kullandı.