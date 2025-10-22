Galatasaraylı yıldızdan büyük fedakarlık: Babası kalp krizi geçirse de maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i mağlup etti. Galibiyetin ardından sarı kırmızılı oyuncunun babası kalp krizi geçirmesine rağmen takımını yalnız bırakmadığı ortaya çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen (2) ile Yunus Akgün kaydetti.
Galibiyetin ardından kritik mücadele öncesi Lucas Torreira'nın babasının kalp krizi geçirdiği, yıldız orta sahanın takımını yalnız bırakmak istemeyerek forma giydiği ortaya çıktı.
Basın toplantısında açıklama yapan Buruk, babası kalp krizi geçiren Lucas Torreira'ya izin verildiğini söyledi.
'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM'
Torreira'nın fedakarlık yaparak oynadığını belirten Buruk, "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum." ifadelerini kullandı.