Gardi Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak yıldız için devrede

12:3413/01/2026, Salı
Ünlü menajer George Gardi'nin, Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi isimlerin ardından Galatasaray'ın masasına koyduğu son yıldız adayı, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar...

Süper Kupa'da alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası kadrosuna takviye yapmak için düğmeye basan Galatasaray'da gündem Omar Marmoush.

HT Spor'un haberine göre Galatasaray ile kurduğu yakın ilişkilerle bilinen menajer George Gardi, Manchester City'nin 26 yaşındaki yıldızını sarı-kırmızılı yönetime sundu.

Manchester City'den ayrılmaya sıcak bakan ancak kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Marmoush'un önceliği Premier Lig'de kalmak. Oyuncu ile Aston Villa ve Tottenham'ın ciddi şekilde ilgilendiği, Marmoush'un da bu iki ekipten gelecek teklifleri beklediği öğrenildi.

Manchester City ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marmoush, kulübünden tamamen kopmak istemiyor. City'de kendisini kanıtlamak için bir fırsat daha kollayan başarılı oyuncunun, yalnızca kiralık olarak ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

