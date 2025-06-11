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Gennaro Gattuso bombası! Yeni takım için favori gösteriliyor

Gennaro Gattuso bombası! Yeni takım için favori gösteriliyor

11:2711/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İtalya Milli Takımı’nda Luciano Spalletti’nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC), deneyimli teknik adam Claudio Ranieri’ye teklif götürmüş, ancak Ranieri’nin olumsuz yanıtı üzerine gözler Gennaro Gattuso’ya çevrildi.

İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti sonrası döneme ilişkin teknik direktör arayışları hız kazandı.


Gök-Mavililer, deneyimli isimlerle yapılan temasların ardından rotasını sürpriz bir isme, Gennaro Gattuso'ya çevirdi.


RANIERI TEMASLARI OLUMSUZ BİTTİ


Di Marzio'nun haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük görevi için ilk düşündüğü isimlerden Claudio Ranieri'den olumsuz yanıt almasının ardından alternatiflere yöneldiği belirtildi.


Bu arayışlar sonucunda, son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split'i çalıştıran Gennaro Gattuso'nun adı ön plana çıktı. İtalyan basını, Gattuso ile kısa süre içerisinde resmi görüşmelerin başlayabileceğini iddia ediyor.

Agresif futbol anlayışı ve saha kenarındaki enerjisiyle tanınan Gennaro Gattuso, Hajduk Split'in başında 43 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet istatistiği elde eden Gattuso, Hırvatistan'daki tecrübesiyle dikkat çekiyor.


İtalya Milli Takımı'nın, bu genç ve dinamik teknik adamla yeni bir sayfa açıp açmayacağı, futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.


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