Spor

Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı |ÖZET

23:51 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:03 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 45+1. dakikada Edin Dzeko (P) ve 45+7. dakikada En-Nesyri attı. Göztepe'nin gollerini 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo kaydetti. Göztepe - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Sarı-lacivertlilerin gollerini 45+1. dakikada Edin Dzeko (P) ve 45+7. dakikada En-Nesyri attı.

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Göztepe'nin gollerini 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo kaydetti.

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Teknik direktör Jose Mourinho sarı-lacivertlilerdeki ilk puan kaybını yaşadı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

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Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesiyle Ali Koç yerde kalırken daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.

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Göztepe - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için tıklayın.

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
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