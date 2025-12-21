Göztepe - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Konuk ekipte önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa’nın yanı sıra Afrika Kupası’na giden Cherif Ndiaye ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel kadroda yer almayacak. Sarı-kırmızılı ekipte ise Afrika Kupası’na giden Junior Olaitan ve Novatus Miroshi ile kart cezalısı Janderson, bu maçta forma giyemeyecek. Göztepe - Samsunspor ilk 11’leri maç saatine yakın belli olacak. Göztepe - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 /18 Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Samsunspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



2 /18 Ligde 16 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Samsunspor, 25 puanla haftaya 6. sırada giriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Göztepe karşısında kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor.



3 /18 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Göztepe ise 29 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin 9 golle en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanarak sezonun devre arasına moralli girmeyi amaçlıyor.



4 /18 İki takım arasındaki rekabette iç saha avantajı Göztepe lehine dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde Samsunspor’u konuk ettiği 12 maçın sadece birini kaybetti.



5 /18 Buna karşın Samsunspor, Göztepe ile oynadığı son dört Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı ve kulüp tarihinde ilk kez Göztepe karşısında üst üste beş karşılaşmayı namağlup geçmeyi hedefliyor.

6 /18 GÖZTEPE - SAMSUNSPOR KİMLER EKSİK, SAKAT CEZALI?

Konuk ekipte önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa’nın yanı sıra Afrika Kupası’na giden Cherif Ndiaye ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel kadroda yer almayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ise Afrika Kupası’na giden Junior Olaitan ve Novatus Miroshi ile kart cezalısı Janderson, bu maçta forma giyemeyecek.



7 /18 GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEM KİM?

İsonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.



8 /18 Süper Lig tarihinde Samsunspor'u konuk ettiği 12 maçın sadece birini kaybeden Göztepe (6G 5B), tek mağlubiyetini Nisan 2000'de aldı (1-2).



9 /18 Göztepe ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Samsunspor (1G 3B), bu rekabet tarihinde üst üste beş karşılaşmayı namağlup geçmedi.



10 /18 Göztepe, Süper Lig'in 16'ncı haftaları itibarıyla 2017/18'den (30) bu yana en fazla puan topladığı sezonu yaşıyor (29). Geride kalan 16 haftada sadece dokuz gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu aşamalarda daha az gole izin verdiği tek sezonu 1970/71'de geçirdi (7).



11 /18 Süper Lig'deki son dört maçını kazanamayan Samsunspor (2B 2M), Thomas Reis yönetimindeki en uzun galibiyet hasretini tekrarlama tehlikesi yaşıyor (Mart-Nisan 2025).



12 /18 Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.



13 /18 Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçında da en az bir gol atan Samsunspor, lig tarihindeki en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkacak (Kasım 1993-Mayıs 1994).



14 /18 Bu sezon Süper Lig'de en az organize hücum geliştiren takım Göztepe (6). Samsunspor ise bu süreçte İstanbul Başakşehir'in (4) ardından en fazla organize hücum golü yiyen ekip konumunda (3).



15 /18 Süper Lig'de bu sezon korner golü yemeyen tek takım olan Göztepe, geride kalan 16 haftada köşe vuruşları sonucunda en fazla gol sevinci yaşayan ekip konumundaki Samsunspor'u (7) konuk edecek.

16 /18 Bu sezon Süper Lig'de ortayla en fazla asist yapan oyuncu, bu haftaya kadarki dört gol pasını da bu şekilde veren Amin Cherni.



17 /18 Süper Lig'de bu sezon dört golü bulunan Anthony Musaba, en üst ligde daha yüksek bir sayıya sadece 2020/21'de Cercle Brugge formasıyla ulaştı (6).

