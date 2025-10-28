Göztepeli futbolcu Osimhen'le paylaştığı kare sonrası özür diledi

"ŞANLI ŞEREFLİ GÖZTEPE TARAFTARINA





"Herkese iyi bir hafta dilerim. Galatasaray maçını kazanamadığımız için takım olarak çok üzgünüz. İyi mücadele ettik ama beklenmeyen müdahaleler oldu ve maalesef maçı kaybettik. Karşı takım oyuncusu Osimhen ile Nijerya'nın Lagos kentinden süregelen bir dostluğumuz var ve yıllar sonra karşılaştığımızda formaları değiştirmek istedik. Bu kulübün kültürüne aykırı bir şey yaptığım için herkesten özür diliyorum.

Şimdi önümüzde gidilecek bir Avrupa var. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyelim!





İNADINA GÖZTEPE!"







