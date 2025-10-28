Göztepeli futbolcu Osimhen'le paylaştığı kare sonrası özür diledi

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanda Galatasaray'la karşılaşmış, mücadeleyi 3-1 kaybetmişti. İzmir ekibinin başarılı orta sahası Olaitan karşılaşma sonrası özür diledi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Galatasaray'ın konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine 3-1 yenildi.
Mücadele sonrası İzmir ekibinin 10 numarası Olaitan, Victor Osimhen'le formaları değiştirdi.
Nijeryalı golcü ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Olaitan'a, kendi camiasından büyük tepki geldi.
23 yaşındaki Beninli futbolcu gelen tepkilerden sonra özür diledi ve şu ifadeleri kullandı:
"ŞANLI ŞEREFLİ GÖZTEPE TARAFTARINA
"Herkese iyi bir hafta dilerim. Galatasaray maçını kazanamadığımız için takım olarak çok üzgünüz. İyi mücadele ettik ama beklenmeyen müdahaleler oldu ve maalesef maçı kaybettik. Karşı takım oyuncusu Osimhen ile Nijerya'nın Lagos kentinden süregelen bir dostluğumuz var ve yıllar sonra karşılaştığımızda formaları değiştirmek istedik. Bu kulübün kültürüne aykırı bir şey yaptığım için herkesten özür diliyorum.
Şimdi önümüzde gidilecek bir Avrupa var. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyelim!
İNADINA GÖZTEPE!"