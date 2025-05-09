Güney Amerika'dan mesaj var: "Galatasaray'da oynamak istiyorum"

Galatasaray'da gündeme Ederson, Alisson ve Oblak gibi isimler gelse de bu transferlerin gerçekleşme ihtimalinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor. Sarı kırmızılılara yıllar önce Fernando Muslera'yı öneren Taffarel'in yeni bir isim üzerinde Galatasaray'ı bilgilendirdiği öğrenildi.