Güney Amerika'dan mesaj var: "Galatasaray'da oynamak istiyorum"

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Uruguaylı file bekçisinin yerini doldurmak için çalışmalara başlayan sarı kırmızılılarda efsane isim Taffarel'den bir tavsiye geldi. Brezilyalı teknik adamın önerdiği isim Galatasaray'da oynamak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sarı kırmızılılarda kaleyi yıllardır başarılı bir şekilde koruyan Uruguaylı file bekçisinin yerinin nasıl dolacağı merak konusu.
Galatasaray'da gündeme Ederson, Alisson ve Oblak gibi isimler gelse de bu transferlerin gerçekleşme ihtimalinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor. Sarı kırmızılılara yıllar önce Fernando Muslera'yı öneren Taffarel'in yeni bir isim üzerinde Galatasaray'ı bilgilendirdiği öğrenildi.
Taffarel'in tavsiye ettiği isim Santos'ta forma giyen Gabriel Brazao. 24 yaşındaki kaleci Brezilya Milli Takımı'na aday gösterilen isimlerden. Topun oyuna sokulmasında oldukça meziyetli olduğu ifade edilen Brazao için sarı kırmızılıların uzun süredir araştırma yaptığı aktarıldı.
Bu sezon Santos'ta 21 maça çıkan Brazao, kalesinde 27 gol gördü. Genç kaleci, 4 maçta da kalesini gole kapadı.
Gabriel Brazao, Cruzeiro altyapısında dikkatleri üzerine çektikten sonra İtalya'nın köklü takımlarından Parma'ya imza attı. Parma'da geçirdiği 1 sezonun ardından ise Inter, Brezilyalı kaleciyi 6.3 milyon Euro ödeyerek transfer etti.
Inter'de sürekli forma şansı bulamayan ve deneyim kazanması için sürekli kiralanan isim son olarak Santos'a döndü. 2024 yılında Inter'den bonservisini alarak Santos'a imza atan file bekçisi, Brezilya ekibinde sevilen bir karaktere dönüştü.
Galatasaray teknik heyetini bu transferde düşündüren tek şey ise oyuncunun sürekli olarak kulüp değiştirmesi. Sarı kırmızılı idarecilerin konuyla ilgili son araştırmaları yapmasının ardından resmi görüşmelerin başlayacağı hatta transfer sürecinde Taffarel'den destek isteneceği belirtiliyor.
Brazao, Brezilya Milli Takımı'nın tüm altyaş kategorilerinde forma giydi. 24 yaşındaki oyuncunun ilerleyen yıllarda Brezilya A Milli Takımı'nın kalesini koruyabileceği ifade ediliyor.