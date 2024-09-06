|
Spor

Güney Kore'den Filistin'e destek

10:14 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 10:33 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Güney Kore taraftarları, Filistin ile oynanan maçta Gazze'ye dayanışma mesajı gönderdi ve dünyanın İsrail'in katliamlarına sessiz kalmasını protesto etti.

1/ 5

2026 Dünya Kupası Asya kıtası elemelerinde Filistin Milli Takımı deplasmanda Güney Kore ile 0-0 berabere kaldı.

2/ 5

Maç öncesi Güney Koreliler, Gazze'ye dayanışma mesajı göndermek için tribünlerde dev bir Filistin bayrağı açtı. 

3/ 5

Güney Koreliler aynı zamanda ellerinde bayraklarla da Filistin'e desteklerini gösterdi ve dünyanın İsrail'in katliamlarına sessiz kalmasını protesto eden pankartlar açtı.

4/ 5

Maç öncesi de Güney Koreli sivil toplum kuruluşları stada gelen vatandaşlarına İsrail'in Gazze'deki katliamlarıyla ilgili broşürler dağıttı.

5/ 5

Filistin Milli Takımı'nda Şili'de doğan ve futbol hayatını bu ülkede sürdüren Jonathan Cantillana ve Camilo Saldana da forma giydi.


#Filistin
#Güney Kore
#Dünya Kupası Elemeleri
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika... Dilan Polat'ın ardından bir karar daha... Engin Polat tahliye mi oldu?