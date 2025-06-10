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Guti'den yıldız isme çağrı: Galatasaray'a gitme

Guti'den yıldız isme çağrı: Galatasaray'a gitme

Selman Ağrıkan
14:2910/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Guti Hernandez, Galatasaray'ın gündemindeki Alman kaleciye sosyal medyada gündem olan bir tavsiyede bulundu.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren ve takıma veda eden Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen olurken, 33 yaşındaki eldivene sürpriz bir isimden "Galatasaray'a gitme" tavsiyesi geldi.

İspanyol teknik adam Guti Hernandez'e katıldığı bir programda, "Ter Stegen'e Galatasaray'a gitmesini önerir misin?" sorusu yöneltildi.

 Guti bu soruya, "Hayır çünkü orası benim takımım değil" şeklinde karşılık verdi.

Guti Hernandez, futbolculuk kariyerinde Real Madrid dışında sadece Beşiktaş formasını terletmişti.

2010 yılında Beşiktaş'a imza atan Guti, daha sonra da siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in yardımcılığı görevini üstlenmişti.

#Galatasaray
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