Fenerbahçe’de bir dönem yöneticilik yapan Hakan Bilal Kutlualp, Divan Kurulu Toplantısı’nda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Toplantıda olağanüstü genel kurul çağrısı yapan Kutlualp, sarı-lacivertli kulüpte 2002-2005 yılları arasında yöneticilik yapmıştı. çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kimdir, ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? İşte detaylar.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, toplantıda olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Kutlualp'in bu kararını bazı üyeler ayakta alkışlarken, bazı üyeler ise şaşkınlık ile izledi.
HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR, MAL VARLIĞI NE KADAR?
Hakan Bilal Kutlualp, 1966 İstanbul doğumlu, işletme mezunu bir iş insanı ve Fenerbahçe’nin 2002-2005 yılları arasında yöneticilik yapmış efsane isimlerinden biri.
Turizm, tekstil ve özellikle muz ticaretiyle “Muz Kralı” lakabını kazanan Kutlualp, Türkiye’ye muz ithalatında büyük bir pazar payına sahip.
Fenerbahçe’de Alex de Souza, Nicolas Anelka, Stephen Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız transferlerinde kilit rol oynadı, taraftarlar arasında “transfer sihirbazı” olarak anılıyor.
İş dünyasında lojistik zinciriyle muz dağıtımında lider; İstanbul Boğazı’nda yalı, Bodrum ve Miami’de villalar, Londra ve Dubai’de ticari ofisler sahibi olduğu biliniyor.
Serveti hakkında net rakam yok, ancak 2025’te ekonomi çevreleri 150-200 milyon dolar arasında tahmin ediyor.