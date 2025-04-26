Fenerbahçe’de bir dönem yöneticilik yapan Hakan Bilal Kutlualp, Divan Kurulu Toplantısı’nda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Toplantıda olağanüstü genel kurul çağrısı yapan Kutlualp, sarı-lacivertli kulüpte 2002-2005 yılları arasında yöneticilik yapmıştı. çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kimdir, ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? İşte detaylar.

1 /7 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, toplantıda olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

2 /7 Kutlualp'in bu kararını bazı üyeler ayakta alkışlarken, bazı üyeler ise şaşkınlık ile izledi.



3 /7 HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR, MAL VARLIĞI NE KADAR? Hakan Bilal Kutlualp, 1966 İstanbul doğumlu, işletme mezunu bir iş insanı ve Fenerbahçe’nin 2002-2005 yılları arasında yöneticilik yapmış efsane isimlerinden biri.



4 /7 Turizm, tekstil ve özellikle muz ticaretiyle “Muz Kralı” lakabını kazanan Kutlualp, Türkiye’ye muz ithalatında büyük bir pazar payına sahip.



5 /7 Fenerbahçe’de Alex de Souza, Nicolas Anelka, Stephen Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız transferlerinde kilit rol oynadı, taraftarlar arasında “transfer sihirbazı” olarak anılıyor.

6 /7 İş dünyasında lojistik zinciriyle muz dağıtımında lider; İstanbul Boğazı’nda yalı, Bodrum ve Miami’de villalar, Londra ve Dubai’de ticari ofisler sahibi olduğu biliniyor.

