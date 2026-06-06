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Hakan Çalhanoğlu'ndan Hakan Safi'nin teklifine yanıt

Hakan Çalhanoğlu'ndan Hakan Safi'nin teklifine yanıt

09:306/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
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Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin listesinde yer alan ve teklif götürdüğü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun cevabını verdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan Hakan Safi, anlaşmaya vardığı 3 futbolcuyu duyurdu.

Luis Suarez, Mason Greenwood ve Merih Demiral'la anlaştığını açıklayan Safi'nin hedefinde Hakan Çalhanoğlu'nun da olduğu belirtiliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu, Hakan Safi'nin 3 yıllık teklifini kabul etti. Tarafların yıllık 9 milyon euro maaş konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağı ifade edildi. Hakan Safi'nin başkan seçilmesi durumunda İtalyan ekibiyle kulüp düzeyinde resmi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.

Transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağı ifade edildi. Hakan Safi'nin başkan seçilmesi durumunda İtalyan ekibiyle kulüp düzeyinde resmi görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.

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