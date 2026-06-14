Hakan Çalhanoğlu’nu sinirlendiren soru: Avustralyalı gazeteciye böyle cevap verdi!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda kaptan Hakan Çalhanoğlu maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalhanoğlu kendisine yöneltilen bir soruya sinirlerek flaş bir yanıt verdi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı’nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Skor nedeniyle üzgün olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, bir gazeteciyle yaşadığı diyalogda dikkat çeken anlar yaşadı.
Maçla ilgili değerlendirmesinde Çalhanoğlu, karşılaşmada oyun kontrolünü büyük ölçüde ellerinde tuttuklarını savunurken, “Skor için üzgünüm” ifadeleriyle sözlerine başladı.
Bir gazetecinin “Dünkü açıklamalarında Türkiye’nin daha yetenekli bir takım olduğunu ve maçı domine edeceğini söylemiştin. Sizin açınızdan neler yanlış gitti? Avustralya’nın performansı seni şaşırttı mı?” sorusu üzerine tartışmalı bir diyalog yaşandı.
Gazetecinin sorusuna tepki gösteren milli kaptan, “Sence domine edemedik mi?” diyerek karşılık verdi. Gazetecinin “Sadece pozisyon olarak evet domine ettiniz” yanıtı üzerine Çalhanoğlu, daha net bir açıklama yaparak düşüncelerini paylaştı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Seninle aynı fikirde değilim. Çünkü maçı bugün genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu, bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye, her dakika daha da odaklanmamız lazım. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk, sadece skora dökemedik” ifadelerini kullandı.
A Milli Takım, Dünya Kupası’na Avustralya karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetle başlarken, gözler gruptaki ikinci karşılaşmaya çevrildi. Teknik ekip ve oyuncular, bu yenilgiyi telafi ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.