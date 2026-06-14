Hakan Çalhanoğlu’nu sinirlendiren soru: Avustralyalı gazeteciye böyle cevap verdi!

Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Seninle aynı fikirde değilim. Çünkü maçı bugün genel anlamda domine ettik. Avustralya geriye yaslanıp kendini iyi savundu. İki top kaybettik ve sonucunda gol oldu, bu tamamen bizim hatamız. Eğer bir maçı 90 dakika boyunca kontrol edip gol atamıyorsak her saniye, her dakika daha da odaklanmamız lazım. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk, sadece skora dökemedik” ifadelerini kullandı.