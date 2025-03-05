Hakeme kırmızı kart gösterdi: Akıllara Salih Dursun Deniz Ateş Bitnel olayı geldi

"Kulübede görevli olan yöneticimiz Bekir Karayürek tarafından hakemin kendisine gösterdiği kırmızı karta tepki olarak kırmızı kart göstererek aslında tüm sezon boyunca yapılan haksız ve art niyetli kararları bu şekilde protesto etmiştir. Yeni sezonda hakem hatalarının son bulmasını diliyor, play-off yolunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz"