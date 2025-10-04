Yeni Şafak
Hakim Ziyech için şaşırtan iddia: "Tüm zamanların en büyük transferi" diyerek duyurdular

Selman Ağrıkan
18:424/10/2025, Cumartesi
Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'in Ajax'a dönebileceği konuşuluyordu. 32 yaşındaki Faslı futbolcuyla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son olarak Katar ekibi Al-Duhail forması giyen ve temmuz ayından bu yanadır boşta olan Hakim Ziyech'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Rumen basını, Kurt Zouma ve Islam Slimani gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Cluj'ün Faslı yıldız için harekete geçtiğini yazdı.

Chelsea'den takım arkadaşı Kurt Zouma'nın Hakim Ziyech'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Hollanda basınında yer alan bir haberde ise, "Cluj, Ziyech'i transfer etmeyi başarırsa, bu tüm zamanların en büyük Rumen transferi olacak" değerlendirmesi yapıldı.

Culuj'ün dışında Hakim Ziyech'le eski takımı Ajax ve Genoa da ilgileniyor.

