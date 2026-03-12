Yeni Şafak
Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı: Büyük tepki var

Haber Merkezi
09:5412/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayer Leverkusen-Arsenal maçını yönetti. Meler’in son dakikalarda çaldığı penaltı geceye damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti.

Bayer Leverkusen'in 1-0 önde götürdüğü maçın son dakikasında Madueke, Grimaldo'nun hamlesi sonrası yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, karşılaşma sonrasında Halil Umut Meler’e şu sözlerle tepki gösterdi:

“Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü. Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum”

Pozisyonu izlemek için tıklayınız

