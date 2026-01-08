Halil Umut Meler'in derbi karnesi dikkat çekiyor





HALİL UMUT MELER'İN DERBİ KARNESİ

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan galip ayrıldı.



