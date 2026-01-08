Yeni Şafak
Halil Umut Meler'in derbi karnesi dikkat çekiyor

18:568/01/2026, Perşembe
Süper Kupa finalini yönetecek Halil Umut Meler, kariyerinde 4. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Halil Umut Meler’in yönettiği maçlarda çıkan sonuçlar ise dikkat çekiyor.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 4. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alacak.


4. KEZ DERBİDE GÖREV ALACAK

Turkcel Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.


Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.




HALİL UMUT MELER'İN DERBİ KARNESİ

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 defa sahadan galip ayrıldı.


Meler, bu sezon Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda RAMS Başakşehir ile oynadığı maçı yönetirken, Fenerbahçe’nin de Trendyol Süper Lig’de Samsunspor ile yaptığı müsabakada düdük çaldı.

Halil Umut Meler’in yönettiği derbiler şöyle:


23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

