Hasan Şaş'tan çarpıcı Kante sözleri: "Galatasaray'da olsaydı..."

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferini değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.
Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferini değerlendirdi. Şaş'ın açıklamaları şöyle:
"Kabul edelim, Fenerbahçe çok iyi transfer yaptı. İyi şeyler hayal ettiren bir oyuncu. Kante, Galatasaray'da olsaydı Torreira ve Lemina ile birlikte… Juventus maçını arkama yaslanarak seyrederdim.
"Birçok opsiyon var ama önemli olan, birinci kural topu kaleye götürmek. En çabuk zamanda kim topu kaleye götürürse o şampiyon olur. Bunun için de oyuncu profiline ihtiyacınız var. Bu oyuncu profilini aldı Fenerbahçe. Onun için pahalı."