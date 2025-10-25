Yeni Şafak
Hasan Şaş'tan flaş Şampiyonlar Ligi açıklaması! "Galatasaray için final maçı"

14:3525/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş, sarı-kırmızılılar için flaş bir Şampiyonlar Ligi iddiasında bulundu. Şaş, Galatasaray için final niteliğindeki maçı açıkladı.

Hasan Şaş, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüvenine ilişkin sporON YouTube kanalında çarpıcı bir iddiada bulundu. Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:

"21 Ocak'ta oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı, final maçı olur. Benim düşüncem bu. Galatasaray-Atletico Madrid maçı benim için final maçı."

"3 puanlı 3 puanlı geliyorum... İstanbul'da Galatasaray-Atletico Madrid maçı final maçı olur. Çok müthiş maç olur. 11-12 puan eşik... O yüzde 6 puanın üzerine bir şeyler koydum ben."

"Şöyle 2 maçı berabere, 1 maçı da galibiyetle düşündüm 11 oluyor. Atletico Madrid kötü gidiyor çünkü. Galatasaray-Atletico maçının burada bir final olacağını düşünüyorum."

