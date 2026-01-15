Yeni Şafak
Hasan Şaş'tan Galatasaray yönetimine o isim için uyarı: "Şampiyonluğu kaybeder"

16:1815/01/2026, Perşembe
Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendiren sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair olay bir değerlendirmede bulundu.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın bazı futbolcularına Avrupa'dan ilgi olduğu iddia ediliyor.

Bu isimler arasında gösterilen Sara için sporON YouTube kanalında Hasan Şaş'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların transfer dönemini değerlendiren Hasan Şaş, "Sara'ya 20 milyon euronun üzerinde teklif gelirse kabul edilmeli mi?" sorusuna verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Şu kadroyu gördükten sonra kimi veriyorsun. Sara'yı da verirsen bir de kimseyi alamazsan... Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu olur, 20 milyon euroya verilir ama şu kadroyu gördükten sonra Galatasaray'ın oyuncuya ihtiyacı var. Başka çaresi yok, kaybeder şampiyonluğu."

