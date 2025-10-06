Hasan Şaş'tan olay Fenerbahçe iddiası! "Türkiye'de..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlileri değerlendiren Hasan Şaş, olay bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maçı Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında değerlendirdi. Şaş'ın açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'nin bu ilk 11'inin Türkiye'de ortalama bir takıma karşı maç kazanması çok zor."
"O zaman Galatasaray'ı yakalaman da zor. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Devam ederse benim lehime sıkıntı yok."
"Tedesco uzun zamanda faydalı olabilir ama Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı yok. Bugün Fred'i yedek kulübesine çekersen, Alvarez'in ne oynadığını bilmiyorsun, İsmail Yüksek bir var bir yok, senin orta sahan güçlü değil."
"Fenerbahçe'nin zamanı yok. Zaten Galatasaray'ın milli takım arasından sonra o 3 maçını ligde kazandığı zaman geçmiş olsun. Bir deplasmanı var Ajax, Kocaeli deplasmanı var buradan 45 dakika, onun dışında hep İstanbul'da."