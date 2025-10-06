Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hasan Şaş'tan olay Fenerbahçe iddiası! "Türkiye'de..."

Hasan Şaş'tan olay Fenerbahçe iddiası! "Türkiye'de..."

15:406/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlileri değerlendiren Hasan Şaş, olay bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı maçı Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında değerlendirdi. Şaş'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'nin bu ilk 11'inin Türkiye'de ortalama bir takıma karşı maç kazanması çok zor."

"O zaman Galatasaray'ı yakalaman da zor. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Devam ederse benim lehime sıkıntı yok."


"Tedesco uzun zamanda faydalı olabilir ama Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı yok. Bugün Fred'i yedek kulübesine çekersen, Alvarez'in ne oynadığını bilmiyorsun, İsmail Yüksek bir var bir yok, senin orta sahan güçlü değil."

"Fenerbahçe'nin zamanı yok. Zaten Galatasaray'ın milli takım arasından sonra o 3 maçını ligde kazandığı zaman geçmiş olsun. Bir deplasmanı var Ajax, Kocaeli deplasmanı var buradan 45 dakika, onun dışında hep İstanbul'da."

#Fenerbahçe
#Hasan Şaş
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı duyurusu: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?