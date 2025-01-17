Hatayspor-Galatasaray maçı sonrasında Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini: 'Rahat şampiyon olacak'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk tahmininde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hatayspor'un golünü 28. dakikada Cumali Sertel kaydetti.
Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.
Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 51'e, Hatayspor ise 10'a yükseltti.
Karşılaşma sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"2024-25 sezonunun en büyük sürprizi oldu. Bunun altını çizmek lazım."
"İkinci yarının ilk haftası, en büyük sürprizle başladı. Ben de dahil tüm kamuoyu, bu maçta Galatasaray'ın hanesine 3 puan yazmıştı. Okan Buruk ve talebeleri de maçtan önce yazmıştır."
"Oyuncularda maç başladığında şunu gördüm, 'Ben bu maçı zaten kazanırım.'
"Bugün baktığımızda aslında rehavet içinde olan bir Galatasaray vardı"
"Benim tahminime göre 90 puan alanın rahat şampiyon olacağını düşünüyorum"
"Hatta biraz daha aşağı da olabilir"