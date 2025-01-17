Hatayspor-Galatasaray maçında Mertens'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler ne dedi?

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı. Peki karar doğru muydu? Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.
Mücadelenin 55. dakikasında tartışmalar yaşanan bir pozisyon oluştu.
55'te Mertens ceza sahası içerisindeyken yerde kaldı.
Cemali Sertel'in müdahalesiyle Mertens yerde kalırken, maçın hakemi Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
Galatasaraylı oyuncular pozisyona itiraz ederken, daha sonra VAR uyarısı geldi.
Belçika Futbol Federasyonundan Jan Boterberg'in önerisiyle pozisyonu izleyen Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Osimhen fileleri havalandırdı.
Peki eski hakemler bu pozisyon için ne dedi?
Ahmet Çakar: "İkinci yarıda yabancı VAR hakeminin aklı yerine geldi. Verilen penaltı kararı doğru."
Deniz Ateş Bitnel: "VAR müdahale etmesi gereken pozisyona müdahale etmedi, müdahale etmemesi gerekene müdahale etti. Yabancı eğitimcilerin tabiri ile pozisyon Soft Penaltı. Yabancı VAR futbola yabancı!"
Eski hakem Abdullah Yılmaz: "Penaltı yüzde yüz hatalı"
Fırat Aydınus: "Galatasaray'ın penaltı pozisyonunda Cihan Aydın pozisyonu görüyor.
Pozisyonda bir kontak var, şiddetini bilemem, yoruma müsait. Bu bir dikkatsiz hareket. UEFA’nın sezon başında dikkatsiz hareketlerde topla oynanmıyorsa VAR devreye girsin dediğine dair bir duyum aldım: doğruysa müdahale doğru, değilse müdahale yanlış."