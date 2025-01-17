Hatayspor-Galatasaray maçında Mertens'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler ne dedi?

Fırat Aydınus: "Galatasaray'ın penaltı pozisyonunda Cihan Aydın pozisyonu görüyor.

Pozisyonda bir kontak var, şiddetini bilemem, yoruma müsait. Bu bir dikkatsiz hareket. UEFA’nın sezon başında dikkatsiz hareketlerde topla oynanmıyorsa VAR devreye girsin dediğine dair bir duyum aldım: doğruysa müdahale doğru, değilse müdahale yanlış."