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Hatayspor-Galatasaray maçında tartışmalı karar 'Penaltı var mı yok mu?' Eski hakemler açıkladı

Hatayspor-Galatasaray maçında tartışmalı karar 'Penaltı var mı yok mu?' Eski hakemler açıkladı

Haber Merkezi
20:5217/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 32. dakikasında Galatasaray penaltı bekledi. Fakat karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi. Peki eski hakemler ve yorumcular bu pozisyon için ne dedi? Hatayspor-Galatasaray maçında penaltı var mıydı yok muydu?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Hatayspor'un 1-0 üstün olduğu anlarda, 33. dakikada Galatasaray penaltı bekledi.

Maçın hakemi Cihan Aydın, oyunu devam ettirdi.

Daha sonra Cihan Aydın, VAR hakemi olan Jan Boterberg'dan uyarı gelmediğini ifade ederek, 'Penaltı Yok' dedi.

Yunus Akgün'ün şutunda, Kilama topu ayağını uzattı.

Daha sonra Kilama'nın vücudundan seken top, eline geldi ve topun yönü değişti.


Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyona yoğun bir şekilde itiraz etti.

Peki eski hakemler, bu pozisyon için ne dedi?

Eski hakem Abdullah Yılmaz: "Yüzde yüz penaltı"


Deniz Ateş Bitnel: "Yabancı VAR'ın ilk icraatı! Olan penaltıya müdahale etmemek! Oyuncu yerde iken topu görüyor, el topa gidiyor! Pozisyon penaltı olmalıydı!



Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın 32. dakikada penaltısı güme gitti."

UEFA Hakem Koçu Burçin Keskin: Cihan Aydın, pozisyona çok hakim. Biz bile aramızda bu kadar tartışıyorsak VAR müdahalesinin olmaması daha doğru. Kimse, net penaltı demedi. 

#Galatasaray
#hatayspor
#Süper lig

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