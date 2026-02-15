Hulk’tan 40 metreden akılalmaz frikik: Kaleyi yerinden sökecekti!

Maç, Nova Lima'daki Castor Cifuentes Stadyumu'nda oynandı ve Atlético Mineiro, rakibini 7-2'lik skorla ezdi geçti. Hulk'un bu golü, sadece skora katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda sezonun en güzel gollerinden biri olarak hafızalara kazındı.



