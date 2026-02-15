Yeni Şafak
Hulk’tan 40 metreden akılalmaz frikik: Kaleyi yerinden sökecekti!

10:2315/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Atlético Mineiro formasıyla 100 gol barajını çoktan aşan Hulk, Itabirito karşısında kariyerinin en özel gecelerinden birini yaşadı. Maçı 7-2 kazanan Mineiro’da sahneye çıkan tecrübeli forvet, 90’a gönderdiği füzeyle izleyenleri mest etti.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Hulk, bir kez daha sahnede. Atlético Mineiro'nun yıldız forveti, Campeonato Mineiro'nun 8. haftasında Itabirito'ya karşı oynanan maçta attığı muhteşem frikik golüyle futbolseverleri büyüledi. 


Maç, Nova Lima'daki Castor Cifuentes Stadyumu'nda oynandı ve Atlético Mineiro, rakibini 7-2'lik skorla ezdi geçti. Hulk'un bu golü, sadece skora katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda sezonun en güzel gollerinden biri olarak hafızalara kazındı.


Maçın 31. dakikasında, orta sahanın biraz gerisinden kazanılan frikikte topun başına geçen Hulk, sol ayağıyla inanılmaz bir vuruş yaptı. Top, kalecinin uzanamayacağı köşeye, adeta "coruja dorme" (baykuşun uyuduğu yer) olarak tabir edilen üst köşeye gitti. 


Bu gol, Hulk'un Atlético Mineiro'ya dönüşünden beri attığı 17. golüydü. Yorumcular, "Bu adam normal gol atmıyor, her seferinde bir şaheser yaratıyor!" diyerek Hulk'un performansını övdü.

#Hulk
#Atletico Mineiro
#Brezilya
