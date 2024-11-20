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Icardi karar değiştirdi! Okan Buruk açıkladı

Icardi karar değiştirdi! Okan Buruk açıkladı

12:1520/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi'de yeni bir gelişme yaşandı. Haberi, teknik direktör Okan Buruk duyurdu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, ameliyatı için İtalya'da görüşmelerde bulunmuştu.

Roma'da ameliyatla birlikte özel bir klinikte rehabilitasyon ve fizyoterapi almayı planlayan Icardi, karar değişikliğine çok yakın.

Deneyimli santrforun ameliyatında ibre İstanbul'a döndü. Icardi'nin çapraz bağ ameliyatını ve sonrasındaki süreci Türkiye'de geçirmesinin ihtimali oldukça yüksek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz gün TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Icardi'nin ameliyatı için İstanbul'u işaret etmişti.

Okan Buruk, "Icardi ameliyatını Türkiye'de olacak galiba. Burada çok iyi şekilde yapılıyor, rehabilitasyon da önemli. Yener hoca iletişim halinde. Haftaya belli olacak" ifadelerini kullanmıştı.

#Mauro Icardi
#Okan Buruk
#Galatasaray

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