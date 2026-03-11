Icardi’nin Liverpool maçında neden oynamadığı ortaya çıktı: Herkesi şaşırtan olay

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendi. Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, karşılaşmada süre almadı. Icardi’nin oynamama nedeni ise herkesi şaşırttı.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçından zaferle ayrıldı.
Karşılaşmada Mauro Icardi’nin süre almaması ve stadyumdan ayrılan ilk isim olması dikkat çekti.
Via Pais’in haberine göre; Icardi, kritik maç öncesi gerçekleştirilen antrenmanları ihmal ettiği için Liverpool maçında oynamadı.
Icardi’nin, kız arkadaşı China Suarez’in doğum gününü kutlamak üzere dev maçtan 2 gün önce görkemli bir organizasyon düzenlediği ifade edildi.
Yönetimin, yakın zamanda Icardi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve tecrübeli oyuncudan maça daha fazla odaklanmasını istediği öğrenildi.