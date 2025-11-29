Yeni Şafak
Icardi'yle ilgili olay iddia: Derbide golü atarsa bunu yapacak

11:0729/11/2025, Cumartesi
Derbi öncesi Fenerbahçe kalecisi Ederson’un PFDK süreci tartışma konusu oldu. Spor yorumcusu Gökhan Dinç’in Mauro Icardi üzerinden yaptığı iddia ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunu korumak isterken, sarı-lacivertliler ise taraftarı önünde derbiyi kazanarak zirveye çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor deplasmanında rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. PFDK, yapılan inceleme sonucunda “isnat edilen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından” dosyada ceza uygulanmasına gerek görmediğini duyurmuştu.

Bu karar sonrası Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Gökhan Dinç, pazartesi günü oynanacak derbiye dair ilginç bir çıkış yaptı. YouTube kanalı BTV'de konuşan Dinç, "Icardi derbide oynayıp gol atsın, Ederson’un hareketini yapmazsa ben bu işi bilmiyorum" diye konuştu.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Mauro Icardi
#Ederson
#Günay Güvenç
