İki yıldır beklenen yatırımcı Beşiktaş’ın eski patronu çıktı: Altay’a sürpriz talip!

17:1227/05/2026, Çarşamba
Mali krizler ve borç yapılandırmalarıyla boğuşan Altay'da, Mayıs 2024'teki olağanüstü kongreden bu yana somut bir adım atılamayan şirketleşme hamlesi yeniden alevlendi. Uygun yatırımcı bulunamadığı için taraftarında hayal kırıklığı yaratan İzmir ekibinin imdadına, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi yetişti.

3. Lig ekiplerinden Altay’da, 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmişti. Ancak aradan geçen sürede uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle somut bir adım atılamamıştı.


Son dönemde ise kulüple ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir temsilcisiyle birlikte eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Altay ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Kulüp camiasında dikkat çeken bu ilgi, şirketleşme sürecinin yeniden canlanabileceği yorumlarına yol açtı. 


Altay’da uzun süredir mali sorunlar ve yapılandırma arayışları gündemdeydi. 2024 kongresinde alınan yetkiye rağmen yatırımcı bulunamaması, siyah-beyazlılarda hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ahmet Nur Çebi’nin Altay’a olası ilgisi, İzmir futbol kamuoyunda da önemli yankı uyandırdı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.


