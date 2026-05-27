İki yıldır beklenen yatırımcı Beşiktaş’ın eski patronu çıktı: Altay’a sürpriz talip!

Mali krizler ve borç yapılandırmalarıyla boğuşan Altay'da, Mayıs 2024'teki olağanüstü kongreden bu yana somut bir adım atılamayan şirketleşme hamlesi yeniden alevlendi. Uygun yatırımcı bulunamadığı için taraftarında hayal kırıklığı yaratan İzmir ekibinin imdadına, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi yetişti.
Son dönemde ise kulüple ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir temsilcisiyle birlikte eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Altay ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Ahmet Nur Çebi’nin Altay’a olası ilgisi, İzmir futbol kamuoyunda da önemli yankı uyandırdı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.