İkiye katladı: Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancı oyuncusu belli oldu

Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların güncel piyasa değerlerinde güncellemeye gidildi. İşte ligin en değerli yerli ve yabancı oyuncusu...
Transfermarkt, 2026 yılının ilk piyasa değeri güncellemesini açıkladı. Süper Lig’de forma giyen 500 futbolcudan yaklaşık 190’ının değeri yeniden belirlendi.
Değerlendirmede aralık ayından bu yana lig ve Avrupa kupalarındaki performanslar, kış transfer döneminde gerçekleşen bonservis ödemeleri, satın alma opsiyonları, kulüplere ulaşan resmi transfer teklifleri ve sportif başarılar dikkate alındı.
Güncellemede ligin en değerli oyuncusu olmayı Victor Osimhen sürdürürken (75 milyon euro), Matteo Guendouzi (28 milyon euro) ikinci sıradaki yerini korudu. Barış Alper Yılmaz (26 milyon euro) ise üçüncü sıraya yükselerek en değerli Türk oyuncu olmayı başardı.
Güncelleme sonrası kulüplerin kadro değerlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Galatasaray'ın kadro değeri 8 milyon euro artarak 345 milyon euroya yükseldi.
Fenerbahçe 11 milyon euroluk artışla 248 milyon euroya çıktı. Beşiktaş 6 milyon euroluk yükselişle 185 milyon euroya ulaştı. Trabzonspor ise 14 milyon euroluk dikkat çeken bir artışla 115 milyon euroya yükseldi. Göztepe de 14 milyon euro artışla 57 milyon euroya çıkarak en büyük sıçramalardan birine imza attı.
En büyük artış Cherif'ten
Güncellemenin en büyük artışı Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki golcüsü Sidiki Cherif’ten geldi. Genç forvetin piyasa değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükselerek 11 milyon euroluk artış kaydetti.
Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh da 7 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkarak önemli bir sıçrama yaptı.