İkiye katladı: Süper Lig'in en değerli yerli ve yabancı oyuncusu belli oldu

Fenerbahçe 11 milyon euroluk artışla 248 milyon euroya çıktı. Beşiktaş 6 milyon euroluk yükselişle 185 milyon euroya ulaştı. Trabzonspor ise 14 milyon euroluk dikkat çeken bir artışla 115 milyon euroya yükseldi. Göztepe de 14 milyon euro artışla 57 milyon euroya çıkarak en büyük sıçramalardan birine imza attı.