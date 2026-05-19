İlkay Gündoğan gizli görüşmeyi itiraf etti: O 2 dünya yıldızı Aslan'ı sordu!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi vites yükselten Galatasaray için Avrupa transfer piyasasını altüst edecek muazzam bir iddia ortaya atıldı! Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan, "Eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle ilgili benden bilgi aldı" sözleriyle fitilini ateşlediği gizli operasyonun detayları belli oldu.
İlkay Gündoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları yeniden gündeme geldi.
Deneyimli yıldızın, “Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum” sözleri sonrası gözler ilk olarak Bernardo Silva’ya çevrilmişti.
Ancak ortaya atılan son iddialar gündemi daha da hareketlendirdi.
Marmoush da bilgi aldı iddiası
Sabah’ın haberine göre, Bernardo Silva dışında Omar Marmoush da İlkay Gündoğan ile temasa geçerek Galatasaray ve Süper Lig hakkında bilgi aldı.
Haberde, yıldız futbolcuların Türkiye’ye ve Galatasaray’ın projesine ilgisinin arttığı öne sürüldü.
Transfer iddiaları taraftarı heyecanlandırdı
Özellikle Bernardo Silva ve Omar Marmoush gibi dünya çapında isimlerin Galatasaray ile anılması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi yıldız transferleri için yoğun mesai harcadığı konuşulurken, transfer gelişmeleri yakından takip ediliyor.