İlkay Gündoğan gizli görüşmeyi itiraf etti: O 2 dünya yıldızı Aslan'ı sordu!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi vites yükselten Galatasaray için Avrupa transfer piyasasını altüst edecek muazzam bir iddia ortaya atıldı! Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan, "Eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle ilgili benden bilgi aldı" sözleriyle fitilini ateşlediği gizli operasyonun detayları belli oldu.

1 /7 İlkay Gündoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları yeniden gündeme geldi.



2 /7 Deneyimli yıldızın, “Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum” sözleri sonrası gözler ilk olarak Bernardo Silva’ya çevrilmişti.



3 /7 Ancak ortaya atılan son iddialar gündemi daha da hareketlendirdi.



4 /7 Marmoush da bilgi aldı iddiası Sabah’ın haberine göre, Bernardo Silva dışında Omar Marmoush da İlkay Gündoğan ile temasa geçerek Galatasaray ve Süper Lig hakkında bilgi aldı.



5 /7 Haberde, yıldız futbolcuların Türkiye’ye ve Galatasaray’ın projesine ilgisinin arttığı öne sürüldü.



6 /7 Transfer iddiaları taraftarı heyecanlandırdı Özellikle Bernardo Silva ve Omar Marmoush gibi dünya çapında isimlerin Galatasaray ile anılması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

