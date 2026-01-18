İlker Yağcıoğlu’ndan flaş Galatasaray analizi: "Rüzgar Kadıköy’den esmeye başladı!"

“Çok ciddi bir kadro zafiyeti olduğu ortaya çıkıyor. Osimhen olmadığı zaman takımınız bu kadar düşüyorsa burada bir problem var demektir. Artı Torreira. Vazgeçilmezlerden biri. Hiçbir şey yapmadılar. Yunus'a bakıyorum 10 numara pozisyonunda oynuyor. Bizim zamanımızda vardı o 10 numaralar. Çok fazla koşmazdı. Top ayağına geldiği zaman iş yapmaya çalışırdı. Sahada var mı yok mu belli değil. İlkay keza aynı şekilde. Bütün yük kaldı Lemina'ya."



