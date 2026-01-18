İlker Yağcıoğlu’ndan flaş Galatasaray analizi: "Rüzgar Kadıköy’den esmeye başladı!"

Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısında bıraktığı 2 puanı yorumlayan İlker Yağcıoğlu, sarı-kırmızılıların bir krize doğru sürüklendiğini söyledi.
İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
Bence bir krize doğru gidiyor Galatasaray. Okan Buruk geldiği günden beri çok fazla krizle karşı karşıya kalmadı. Ve onun biz kriz yönetiminde nasıl olduğunu göremedik."
“Şimdi Süper Kupa, ezeli rakibinizi hem oyun hem de moral olarak çok öne çıkaran bir oyun. Kaybedilen bir 2 puan. Bir de üstüne Atletico Madrid maçı geldi mi üstüne. İçeride Galatasaray'a nefes aldıracak tek maç Karagümrük maçı. Sonrasında City maçı var.”
“Çok ciddi bir kadro zafiyeti olduğu ortaya çıkıyor. Osimhen olmadığı zaman takımınız bu kadar düşüyorsa burada bir problem var demektir. Artı Torreira. Vazgeçilmezlerden biri. Hiçbir şey yapmadılar. Yunus'a bakıyorum 10 numara pozisyonunda oynuyor. Bizim zamanımızda vardı o 10 numaralar. Çok fazla koşmazdı. Top ayağına geldiği zaman iş yapmaya çalışırdı. Sahada var mı yok mu belli değil. İlkay keza aynı şekilde. Bütün yük kaldı Lemina'ya."
“Rüzgar Kadıköy'den esmeye başladı. Net söyleyeyim. Fenerbahçe 10-0 kazansa yine Galatasaray lider. Aslında hala lider takım ama oyun ışık vermiyor. Böyle giderse beklenmedik puan kayıpları artabilir. Bu iş Galatasaray yönetimine pahalıya patlar. Transfer yapmak zorundalar. Lig de gitmiyor. Ligi de kaybeder.”