İngiliz basını duyurdu: Xabi Alonso gelir gelmez Galatasaray’ın yıldızını istedi

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşaran Galatasaray'da flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Xabi Alonso, ayağının tozuyla yönetime ilk raporunu sundu ve Aslan'ın 27 yaşındaki süper golcüsünün mutlaka bitirilmesini istedi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a elenmişti. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etmişti.
Gelecek sezon, Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla başarı elde etmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gösterdiği performansla bu yıl da Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; Xabi Alonso'yu takımın başına getiren İngiltere Premier Lig devi Chelsea, Victor Osimhen ile ilgileniyor.
Londra ekibi, Xabi Alonso'nun vizyonunun Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasına rağmen Osimhen'i Chelsea'ye getirebileceğini düşünüyor.
Galatasaray, golcü oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor ve kadroda tutmak için büyük bir çaba sarf ediyor.
Haberde, sarı-kırmızılıların transfer için 100 milyon euro talep edebileceği ifade edildi.
Victor Osimhen'in temsilcileri, geçen yaz olduğu gibi Avrupa'daki üst düzey fırsatları değerlendirmeye aldı ve Chelsea de bu fırsatlardan bir tanesi.
Öte yandan Robert Lewandowski sonrası Barcelona, mali kısıtlamalara rağmen fırsat gelişirse Osimhen ile anlaşmak istiyor.
Bir diğer İspanyol devi Real Madrid, Osimhen'in takımın hücum yapısına uygun olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri takip ediyor.
Bu sezon Galatasaray'da 33 maça çıkan 27 yaşındaki golcü oyuncu, 22 kez ağları havalandırdı ve 8 kez gol pası verdi.