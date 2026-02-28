Yeni Şafak
İngilizler Fenerbahçeli futbolcuya hayran kaldı

İngilizler Fenerbahçeli futbolcuya hayran kaldı

13:1328/02/2026, Saturday
G: 28/02/2026, Saturday
Fenerbahçeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla kendine hayran bıraktı. Premier Lig ekibinin, milli futbolcu için yaz transfer döneminde teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Fenerbahçe’nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek, performansıyla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

27 yaşındaki futbolcu, özellikle Avrupa kupalarında ortaya koyduğu istikrarlı oyunla İngiliz temsilcilerinin dikkatini çekti.

Takvim’in aktardığı haberde Nottingham Forest’ın, yaz transfer döneminde milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıktığı ifade edildi.


Avrupa’nın önde gelen scoutlarının da başarılı futbolcuyu tribünden takip ettiği aktarıldı.



Son maçlardaki istatistikleriyle de öne çıkan tecrübeli orta saha, Nottingham Forest karşılaşmasında 74 kez topla buluştu. Mücadele gücüyle fark yaratan İsmail Yüksek 8 ikili mücadele kazanırken 9 kez sahipsiz top topladı, 3 pas arası yaptı ve 2 top çalarak savunmaya önemli katkı verdi.

#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#Nottingham Forest
