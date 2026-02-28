İngilizler Fenerbahçeli futbolcuya hayran kaldı

Son maçlardaki istatistikleriyle de öne çıkan tecrübeli orta saha, Nottingham Forest karşılaşmasında 74 kez topla buluştu. Mücadele gücüyle fark yaratan İsmail Yüksek 8 ikili mücadele kazanırken 9 kez sahipsiz top topladı, 3 pas arası yaptı ve 2 top çalarak savunmaya önemli katkı verdi.