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İngilizlerin Barış Alper ısrarı: Dev derbide onu izlediler!

İngilizlerin Barış Alper ısrarı: Dev derbide onu izlediler!

10:3523/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Dev derbide Barış Alper Yılmaz performansıyla tekrar göz doldurdu. Premier Lig devi ezeli rakiplerin karşılaşmasında yıldız futbolcuyu yakından takip etti. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada İngiliz scoutlar Barış Alper Yılmaz'ı izledi.


İngiliz basınından Caught Offside’ın haberine göre; İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, dev derbide Barış Alper'in takibindeydi.


24 yaşındaki yıldızı izleyen Forrest gözlemcileri milli futbolcuyu radarına ekledi.


Haberde yer alan detayda sezonun kalan maçlarında da İngiliz ekibinin Barış Alper Yılmaz'ı takip edeceği belirtildi.


Yaz transfer döneminde pek çok takımla adı anılan fakat yolunu sarı kırmızılılarda devam kanat oyuncusu, bu sezon ligde çıktığı 6 maçta attığı 4 gol ve yaptığı 1 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Nottingham Forest

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