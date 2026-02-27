İngiltere dönüşü flaş açıklama: Tedesco turu neden kaybettiklerini açıkladı

"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Oynadığı maçlarda kendini gösterdi, mentalitesini bildiğimiz bir oyuncu olduğumuz için performansı bize sürpriz olmadı. Aynı zamanda Alaettin'in de performansı sürpriz olmadı. Bizle antrenman yapıyor, altyapı maçlarında goller atıyor. Orada oynamasından dolayı mutluyuz. Oğuz birkaç haftadır yoktu ama bugün ikinci golden önce belirleyiciydi.