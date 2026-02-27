Yeni Şafak
İngiltere dönüşü flaş açıklama: Tedesco turu neden kaybettiklerini açıkladı

08:4227/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Fenerbahçe, İngiltere’den 2-1’lik galibiyetle dönmesine rağmen Avrupa Ligi’ne veda etti. Maç sonu konuşan Tedesco, ilk maçtaki performans düşüklüğüne dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu play-off etabı rövanşında Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'la deplasmanda karşı karşıya geldi.


Fenerbahçe maçı 2-1 kazanmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle Avrupa macerasını bu sezon için kapattı.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu.


İşte Tedesco'nun değerlendirmeleri; 

 

“İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu. Turu evimizde kaybettik. İkinci maçta çok iyi mücadele ettik.”


"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Oynadığı maçlarda kendini gösterdi, mentalitesini bildiğimiz bir oyuncu olduğumuz için performansı bize sürpriz olmadı. Aynı zamanda Alaettin'in de performansı sürpriz olmadı. Bizle antrenman yapıyor, altyapı maçlarında goller atıyor. Orada oynamasından dolayı mutluyuz. Oğuz birkaç haftadır yoktu ama bugün ikinci golden önce belirleyiciydi.

Takım hayatta olduğunu gösterdi. Onca sakatlığa rağmen çıkış yolu bulup performans gösteriyoruz."

