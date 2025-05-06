Inter - Barcelona Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter evinde Barceona’yı ağırlayacak. 3-3 biten ilk maçın rövanşı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Inter - Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalı var mı? İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Barcelona karşı karşı karşıya geliyor.
Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak. Simon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve tabii dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Eşleşmenin ilk maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı.
Tur atlayan takım Arsenal - PSG eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.
INTER - BARCELONA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Hakan, Barella, Mkhitaryan, Thuram, Taremi
Barcelona: Szczesny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Raphinha, Torres