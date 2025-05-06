Inter - Barcelona Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter evinde Barceona’yı ağırlayacak. 3-3 biten ilk maçın rövanşı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Inter - Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalı var mı? İşte detaylar.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Barcelona karşı karşı karşıya geliyor.



2 /6 Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak. Simon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve tabii dijital platformundan canlı yayınlanacak.



3 /6 Eşleşmenin ilk maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı.



4 /6 Tur atlayan takım Arsenal - PSG eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.



5 /6 Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

