Inter kalecisi ölümcül kazaya karıştı

Inter kalecisi ölümcül kazaya karıştı

15:3328/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
AA
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Inter kalecisi Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, İspanyol kalecinin Como kentinde kullandığı araçla çarptığı yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

Barcelona altyapısında futbola başlayan Josep Martinez, 7 Haziran 2024'te Genoa'dan 14 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olmuştu.

27 yaşındaki İspanyol eldiven, bu sezon Inter formasıyla 2 maça çıkmıştı.

