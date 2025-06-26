Inter’den Hakan Çalhanoğlu için resmi açıklama

Inter’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları sırasında sakatlık şoku yaşadı. 31 yaşındaki milli futbolcu için Inter’in resmi internet sitesinden açıklama geldi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.
İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti.
Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.
Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 45 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu, 2024-25 sezonunda Inter formasıyla 47 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Serie A’da 34 maçta 8 gol, Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçta 2 gol atan milli yıldız, frikik ve penaltı yetkinliğiyle takımın kilit oyuncularından biri oldu.