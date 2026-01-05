Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci'de ters köşe! Yarım sezonluk kiralama teklifi geldi

5/01/2026, Pazartesi
Fenerbahçe'de kadro dışı olan ve takımdaki geleceği merak edilen İrfan Can Kahveci'de yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi, milli futbolcuyu yarım sezonluğuna kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'nin 12 Ekim tarihinde kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci'nin akıbeti merak konusu.

Milli futbolcuyla ilgili birçok transfer iddiası ortaya atılırken bir resmi adım da Kasımpaşa'dan geldi. Sercan Hamzaoğlu'na göre Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye yarım sezonluk kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe ise transferde son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.


