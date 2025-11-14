2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük sürpriz yaşandı. İrlanda, sahasında Portekiz'i 2-0 mağlup ederken Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 61. dakikada rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR kararıyla kırmızı kart görerek milli takım kariyerinde ilk kez oyundan atıldı. İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz maç özeti haberimizde.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda büyük bir sürpriz yaşandı: İrlanda, Aviva Stadyumu'nda ağırladığı Portekiz'i 2-0'la geçti ve rakiplerine ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibinin gollerini 17. ve 45. dakikalarda kaydeden Troy Parrott, maçın kahramanı oldu.
Portekiz'de ise kaptan Cristiano Ronaldo'nun 61. dakikada rakibi Dara O'Shea'ya dirsek atması büyük tartışma yarattı. VAR incelemesinin ardından kırmızı kartı gören 40 yaşındaki yıldız, milli takım kariyerinde ilk kez oyundan atıldı ve ekibini 10 kişi bıraktı. Ronaldo, son grup maçını da kaçıracak.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Nelson Semedo, yedek kulübesinden ikinci yarının başında sahaya sürüldü ancak takımı geri dönemedi.
İkinci yarıda gol yağmuru yaşanmadı ve İrlanda, tarihi zaferiyle 3 puanı kaptı. Bu sonuçla ev sahibi puanını 7'ye çıkardı; lider Portekiz ise 10 puanda kaldı ve direkt bileti cebine koymayı erteledi.
Gruptaki son randevularda İrlanda, deplasmanda Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Portekiz ise evinde Ermenistan'ı ağırlayacak. Ronaldo'suz Portekiz'in Dünya Kupası'nı garantilemek için galibiyet zorunluluğu var; beraberlik durumunda ise Macaristan-İrlanda mücadelesinde İrlanda'nın puan kaybetmesini bekleyecekler.
FENERBAHÇE RADARINDA
Öte yandan, iki golün mimarı Troy Parrott'un adı Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. AZ Alkmaar'da forma giyen 23 yaşındaki İrlandalı forvet için sarı-lacivertliler devre arasında harekete geçebilir; Hollanda ekibi 25 milyon euro bonservis istiyor.
