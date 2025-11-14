Portekiz'de ise kaptan Cristiano Ronaldo'nun 61. dakikada rakibi Dara O'Shea'ya dirsek atması büyük tartışma yarattı. VAR incelemesinin ardından kırmızı kartı gören 40 yaşındaki yıldız, milli takım kariyerinde ilk kez oyundan atıldı ve ekibini 10 kişi bıraktı. Ronaldo, son grup maçını da kaçıracak.







