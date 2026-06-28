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İsmail Kartal'ın üçüncü transferi belli oldu: İmza an meselesi

İsmail Kartal'ın üçüncü transferi belli oldu: İmza an meselesi

16:3128/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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Vedat Muriqi ve Amara Diouf transferlerini açıklayan Fenerbahçe, savunmaya da takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Senegal asıllı Fransız oyuncunun transferinde sona yaklaştığı bildirildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, peş peşe hamlelerine devam ediyor.

Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de savunma hattını güçlendirmek için Malang Sarr transferinde sona yaklaştı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Lens'in 27 yaşındaki stoperi Malang Sarr ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Tarafların şu anda imza parasıyla ilgili son detayları görüştüğü belirtildi.

Haberde, Senegal asıllı Fransız savunmacının imza parası konusunda daha yüksek bir rakam talep ettiği aktarıldı.


Sarı-lacivertli yönetimin ise bu rakama çıkmak istemediği ve pazarlıkların bu noktada sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe ile Malang Sarr arasında imza parası konusundaki pürüzün giderilmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

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