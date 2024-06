Hırvatistan katıldığı son altı büyük turnuvanın dördünde turnuvayı şampiyon tamamlayan takıma mağlup oldu (EURO 2012 vs İspanya, EURO 2016 vs Portekiz, 2018 Dünya Kupası vs Fransa & 2022 Dünya Kupası vs Arjantin).