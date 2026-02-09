Yeni Şafak
İspanya'da Arda Güler için hadsiz sözler: 'Burası Türkiye değil'

İspanya’da Arda Güler için hadsiz sözler: ‘Burası Türkiye değil’

Haber Merkezi
9/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Real Madrid deplasmanda Valencia’yı 2-0 mağlup etti. Oynadığı maçlarda takımına büyük katkı sağlayan milli yıldızımız Arda Güler için İspanya’da hadsizce yorumlar yapıldı.

İspanya LaLiga’nın 23. Haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia’ya konuk oldu.

Mücadeleyi Real Madrid 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 82 dakika sahada kaldı.

Skor bulamayan milli oyuncu, yüzde 91 pas isabetiyle dikkat çekti.

Carrusel Deportivo'da açıklamalarda bulunan yorumcu Rafa Alkorta, Arda Güler için yaptığı yorumlarla hem Real Madrid taraftarlarından hem de Türk taraftarlardan büyük tepki çekti. Alkorta şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var.”

“Son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Bu onun doğasında olan bir şey değil; bunu yapmak istemediğini söylemiyorum ama bence bu doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. O bir Modric değil.”

