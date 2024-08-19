İspanyollar duyurdu: İlkay Gündoğan kabul etti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtilen İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılıyor. 33 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde transfer kararını vermesi bekleniyor.
Barcelona'da İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Katalan ekibinin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncunun 18.75 milyon euroluk yıllık maliyetinden kurtulmak istediği kaydedildi.
İspanyol basını, yıldız futbolcunun 30 Ağustos'tan önce takımdan ayrılmayı kabul ettiğini yazdı.
Sport'un aktardığı haberde; Galatasaray'ın, Barcelona'dan ayrılması durumunda İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak istediği kaydedildi.
Bilindiği üzere İlkay Gündoğan'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
Türk asıllı Alman yıldızın transfer kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
33 yaşındaki yıldız, Barcelona formasıyla çıktığı 51 maçta 5 gol atıp 14 asist yaptı.