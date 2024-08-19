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Spor

İspanyollar duyurdu: İlkay Gündoğan kabul etti

14:28 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:50 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu belirtilen İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılıyor. 33 yaşındaki futbolcunun bu hafta içinde transfer kararını vermesi bekleniyor.

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Barcelona'da İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

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Katalan ekibinin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncunun 18.75 milyon euroluk yıllık maliyetinden kurtulmak istediği kaydedildi.

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İspanyol basını, yıldız futbolcunun 30 Ağustos'tan önce takımdan ayrılmayı kabul ettiğini yazdı.

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Sport'un aktardığı haberde; Galatasaray'ın, Barcelona'dan ayrılması durumunda İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak istediği kaydedildi.  

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Bilindiği üzere İlkay Gündoğan'ın adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

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Türk asıllı Alman yıldızın transfer kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

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33 yaşındaki yıldız, Barcelona formasıyla çıktığı 51 maçta 5 gol atıp 14 asist yaptı.

#Barcelona
#İlkay Gündoğan
#Galatasaray
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