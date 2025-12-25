İstanbul’da istenmeyen adamdı, İtalya’da makineye dönüştü: Fenerbahçe’ye kış transferi öncesi piyango vurdu!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için renklerine bağladığı ancak sadece 5 resmi maçta toplamda birkaç yüz dakika süre verebildiği Brezilyalı stoper Diego Carlos Serie A’da devleşti.
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ancak sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 resmi maçta süre alabilen Diego Carlos, kiralık olarak formasını giydiği Como’da adeta küllerinden doğdu.
Yaz transfer döneminde 3 milyon Euro bedelle İtalyan ekibine kiralanan 32 yaşındaki Brezilyalı stoper, Serie A’da çıktığı 11 maçta sergilediği savunma performansı ve istikrarıyla İtalyan basınının gündemine oturdu.
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi gereği takıma geri dönecek olan Carlos'u yeni sezon planlamasında kesin olarak düşünmüyor.
Haberin detaylarında, sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde yapmayı planladığı takviyeler için bütçe yaratma arayışında olduğu ve bu doğrultuda Carlos için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, tecrübeli savunmacı için beklediği bonservis bedelinin ise 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.
İtalyan kulübü Como’nun, sergilediği performanstan oldukça memnun kaldığı oyuncunun bonservisini almak için devre arasında hamle yapabileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz kış kadrosuna dahil ettiği Carlos, kısa süren İstanbul macerasının ardından İtalya'da bulduğu şansı iyi değerlendirerek piyasa değerini yeniden yukarı çekmeyi başardı.