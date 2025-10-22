Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, sezon başında Benfica maçında (27 Ağustos 2025) yaşadığı sakatlık nedeniyle tam 8 maç kaçırdıktan sonra nihayet takımla çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertliler, 23 Ekim Çarşamba günü saat 21:00'de MHP Arena'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Stuttgart'ı konuk edecek. Bu kritik maç öncesinde kulüpten Duran'ın kadroda yer alıp almayacağı hakkında açıklama geldi. Peki, Jhon Duran Stuttgart maçında oynayacak mı? İşte sorunun cevabı.

1 /6 Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık sonrası uzun süredir formasından uzak kaldı.





2 /6 27 Ağustos'tan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kolombiyalı futbolcu için kadroya geri dönüş zamanı netleşti.





3 /6 Jhon Duran Stuttgart maçında oynayacak mı, kadroda mı? Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Stuttgart maçı kadrosunda yer alması planlanıyor. Ancak forvet oyuncusu henüz %100 hazır olmadığından süre alması düşük olasılıklı olacak.

4 /6 20 Ekim günü de Jhon Duran için Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun takımla çalışmalara başladığını duyurmuştu.





5 /6 Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.



