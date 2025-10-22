Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de Stuttgart maçı öncesi flaş Jhon Duran gelişmesi: Kadroda yer alacak mı?

Fenerbahçe’de Stuttgart maçı öncesi flaş Jhon Duran gelişmesi: Kadroda yer alacak mı?

07:3722/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, sezon başında Benfica maçında (27 Ağustos 2025) yaşadığı sakatlık nedeniyle tam 8 maç kaçırdıktan sonra nihayet takımla çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertliler, 23 Ekim Çarşamba günü saat 21:00'de MHP Arena'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Stuttgart'ı konuk edecek. Bu kritik maç öncesinde kulüpten Duran'ın kadroda yer alıp almayacağı hakkında açıklama geldi. Peki, Jhon Duran Stuttgart maçında oynayacak mı? İşte sorunun cevabı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık sonrası uzun süredir formasından uzak kaldı.



27 Ağustos'tan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kolombiyalı futbolcu için kadroya geri dönüş zamanı netleşti.



Jhon Duran Stuttgart maçında oynayacak mı, kadroda mı?

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Stuttgart maçı kadrosunda yer alması planlanıyor. Ancak forvet oyuncusu henüz %100 hazır olmadığından süre alması düşük olasılıklı olacak. 

20 Ekim günü de Jhon Duran için Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun takımla çalışmalara başladığını duyurmuştu.



Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.



Piyasa değeri 35 milyon euro olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.



#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Süper Lig
#Stuttgart
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’de konut satışları rekor kırdı: 2025’in ilk 9 ayında en fazla prim yapan 15 il belli oldu