İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe’den ayrılan İtalyan futbolcu Joao Pedro’yu renklerine bağladı. Acun Ilıcalı’nın takımı golcü futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Joao Pedro Hull City’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte soruların yanıtları.
Hull City, Fenerbahçe'den ayrılan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın takımı, İtalyan oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
32 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'ye Cagliari'den 4.68 Milyon euroya transfer olmuştu.
Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesini bu yaz fesheden İtalyan oyuncu, serbest oyuncu olarak İngiliz ekibine imza attı.