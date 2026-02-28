John Duran çıktığı ilk maçta çıldırttı: Zenit'te tepki büyük

İkili mücadelelerde kayıp

Sadece hücumda değil, fiziksel mücadelelerde de beklenen katkıyı veremeyen genç forvet, 9 ikili mücadelenin sadece 2’sinden galip ayrıldı. Hava toplarında da istediği üstünlüğü kuramayan Duran, çıktığı 4 hava topunun 3’ünü kaybetti. Ayrıca karşılaşmada Zenit formasıyla en az topla buluşan isim olması dikkat çekti.