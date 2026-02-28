Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
John Duran çıktığı ilk maçta çıldırttı: Zenit'te tepki büyük

John Duran çıktığı ilk maçta çıldırttı: Zenit'te tepki büyük

12:4528/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Zenit’e imza atan Jhon Duran, Rus ekibindeki ilk resmi maçında beklentilerin uzağında kaldı. Genç forvetin performansı hem istatistiklere hem de tribünlere yansıdı.

Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kalan ve bazı özel sebepler nedeniyle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Jhon Duran, kariyerine Rusya’da devam etme kararı almış ve Zenit Saint Petersburg’e imza atmıştı.

Zenit formasıyla ilk sınavı tepki çekti

Kolombiyalı golcü, Zenit’in sahasında Kaliningrad temsilcisini konuk ettiği mücadeleye ilk 11’de başladı. 61 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, takımının 1-0 kazandığı karşılaşmada etkisiz bir görüntü çizdi. Maç boyunca net bir gol fırsatı yakalayamayan Duran, yalnızca 1 şut girişiminde bulunabildi.

İkili mücadelelerde kayıp

Sadece hücumda değil, fiziksel mücadelelerde de beklenen katkıyı veremeyen genç forvet, 9 ikili mücadelenin sadece 2’sinden galip ayrıldı. Hava toplarında da istediği üstünlüğü kuramayan Duran, çıktığı 4 hava topunun 3’ünü kaybetti. Ayrıca karşılaşmada Zenit formasıyla en az topla buluşan isim olması dikkat çekti.

Taraftardan sert tepki

Karşılaşma sonrası performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Duran, sosyal medyada da yoğun tepkiyle karşılaştı. Öte yandan Zenit formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında da beklentilerin altında kalan genç futbolcu, o mücadelede rakibiyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.

#John Duran
#Zenit
#Rusya Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 21 bin 20 konut kura çekiliş tarihi ne zaman? 2026 İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek?