John Duran çıktığı ilk maçta çıldırttı: Zenit'te tepki büyük

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Zenit’e imza atan Jhon Duran, Rus ekibindeki ilk resmi maçında beklentilerin uzağında kaldı. Genç forvetin performansı hem istatistiklere hem de tribünlere yansıdı.
Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kalan ve bazı özel sebepler nedeniyle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Jhon Duran, kariyerine Rusya’da devam etme kararı almış ve Zenit Saint Petersburg’e imza atmıştı.
Zenit formasıyla ilk sınavı tepki çekti
Kolombiyalı golcü, Zenit’in sahasında Kaliningrad temsilcisini konuk ettiği mücadeleye ilk 11’de başladı. 61 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, takımının 1-0 kazandığı karşılaşmada etkisiz bir görüntü çizdi. Maç boyunca net bir gol fırsatı yakalayamayan Duran, yalnızca 1 şut girişiminde bulunabildi.
İkili mücadelelerde kayıp
Sadece hücumda değil, fiziksel mücadelelerde de beklenen katkıyı veremeyen genç forvet, 9 ikili mücadelenin sadece 2’sinden galip ayrıldı. Hava toplarında da istediği üstünlüğü kuramayan Duran, çıktığı 4 hava topunun 3’ünü kaybetti. Ayrıca karşılaşmada Zenit formasıyla en az topla buluşan isim olması dikkat çekti.
Taraftardan sert tepki
Karşılaşma sonrası performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Duran, sosyal medyada da yoğun tepkiyle karşılaştı. Öte yandan Zenit formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında da beklentilerin altında kalan genç futbolcu, o mücadelede rakibiyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.